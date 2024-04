Berlin - Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben im Kampf um ihre erste deutsche Meisterschaft einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Berlinerinnen verloren am Sonntag daheim das zweite Finalspiel gegen Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern klar mit 47:68 (18:37). Da Alba das erste Spiel am Freitag noch 69:49 gewonnen hatte, steht es in der Best-of-Five-Serie nun 1:1. Beste Berliner Schützin war Deeshyra Thomas mit 14 Punkten.

Allerdings hat sich Keltern nun das Heimrecht zurückgeholt. Denn die nächsten beiden Finalspiele finden in Baden-Württemberg statt. Die erste Partie am Freitag (19.00 Uhr/Sporttotal.tv). Mit zwei Siegen könnte der Titelverteidiger dann erneut die Meisterschaft perfekt machen.

Alba tat sich von Beginn an gegen die sehr starke Defensive äußerst schwer. Und so liefen sie von Beginn an einem Rückstand hinterher. Während die Gäste konstant ihre Punkte machten, kamen die Berlinerinnen in der gesamten ersten Hälfte nur auf magere 18 Punkte. Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Mitte des dritten Viertels wurde der Rückstand erstmalig über 20 Punkte (24:45). Damit war die Partie frühzeitig entschieden.