Baskets Oldenburg holen US-Profi Leissner aus Litauen

Ein Ball fliegt auf den Korb zu, an dem ein Logo der Basketball-Bundesliga klebt.

Oldenburg - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat den amerikanischen Profi Tanner Leissner vom litauischen Meister BC Rytas Vilnius verpflichtet. Das gaben die Niedersachsen am Donnerstag bekannt. Der 26-Jährige spielt auf der Power-Forward-Position und war bereits in der Saison 2019/20 in der Bundesliga für die MHP Riesen Ludwigsburg aktiv. Danach wechselte er über den türkischen Club Afyon nach Litauen. „Tanner ist ein Spieler, der bei einigen Top-Clubs weit oben auf der Wunschliste steht. Denn sein Spiel ist vielseitig und bringt eine körperliche Robustheit mit, die für höhere Aufgaben geeignet ist“, sagte Oldenburgs Sportlicher Leiter Srdjan Klaric.