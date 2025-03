München - Mario Basler rät Thomas Müller zu einem schnellen Karriereende. „Er hat den richtigen Moment verpasst, den richtigen Absprung. Ich würde ihm auf jeden Fall empfehlen, nach dieser Saison aufzuhören. Seine Dienste werden nächstes Jahr noch weniger gebraucht. Die Jugend kommt nach und seine Zeit ist gekommen“, sagte Basler der Deutschen Presse-Agentur bei der Präsentation seines Buches „Das Leben nach den besten Jahren“. Das Buch schrieb der langjährige Bayern-Profi zusammen mit seinem früheren Teamkollegen Markus Babbel.

Ur-Bayer Müller bestritt bislang über 730 Pflichtspiele für die Münchner und gehört zu den Vereinslegenden. Die Einsatzzeiten des 35-Jährigen sind in dieser Spielzeit allerdings drastisch gesunken. In nur drei Bundesligaspielen stand der Offensivspieler die volle Distanz auf dem Platz. Am zweiten Spieltag gegen Freiburg erzielte er sein bislang einziges Tor in der Liga. Aus der Nationalmannschaft war Müller im vergangenen Sommer zurückgetreten.

Basler hatte seine aktive Karriere als Profifußballer im Jahr 2004 beendet. Danach spielte er noch einige Zeit im Amateurbereich und war als Trainer tätig. „Ich wollte das für mich nie haben, dass ich nur noch sporadisch eingewechselt werde. Nur, damit die Zeit von der Uhr genommen wird. Und diese Gefahr sehe ich bei Thomas Müller“, sagte Basler.