Bätzing: Anerkennungssystem für Opfer nochmals anschauen

Fulda - Die Deutsche Bischofskonferenz will sich bei ihrer Herbstvollversammlung in Fulda auch mit der Ausgestaltung und Arbeit des Anerkennungssystems für die Missbrauchsopfer in der Kirche befassen. „Wir haben Rückmeldungen, dass hier Themen genau betrachtet und möglichst bald nochmal mit Stellschrauben berührt werden müssen“, sagte der DBK-Vorsitzende und Limburger Bischof Georg Bätzing am Montag zum Auftakt der Tagung in Fulda. Dazu gehöre etwa die Bearbeitungsdauer, sagte Bätzing. „Das ist etwas schwer Auszuhaltendes, das ist mir bewusst.“ Auch die Frage nach der Transparenz werde immer wieder gestellt. Besonders schwierig sei auch, dass die Verfahren teils auch zu Retraumatisierungen führten. „Das ist etwas, das müssen wir genau anschauen, das kann nicht Sinn und Zweck dieses Programms sein, das wir aufgelegt haben.“