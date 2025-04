Das Humboldt Forum liegt direkt am Wasser - was bisher fehlt, ist eine Freitreppe runter bis zum Ufer. (Archivfoto)

Berlin - Die lange angekündigten Bauarbeiten für die Freitreppe am Humboldt Forum in Berlins historischer Mitte sollen im Spätsommer beginnen. „Es bewegt sich was. In diesem Jahr soll es losgehen mit dem Bau“, sagte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Die Rolle des Bauherren übernimmt im Auftrag der Bauverwaltung die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft. „Die DSK hat die Ausführungsplanung abgeschlossen und bearbeitet jetzt die Vergabe der Bauleistung“, sagte Gaebler weiter. „Sichtbare Bauarbeiten erwarten wir zu Beginn des dritten Quartals, also in der zweiten Jahreshälfte.“

Die Treppe soll 38 Meter breit sein

Die Bauverwaltung rechnet mit Kosten von rund sieben Millionen Euro und einer Bauzeit von zwei Jahren. Die Fertigstellung der 38 Meter breiten Freitreppe, die vom Schlossplatz zum Spreekanal hinunterführen soll, ist für Juli 2027 geplant.

Über das Projekt hat es jahrelange Diskussionen gegeben. Einen ersten Beschluss für den Bau der Freitreppe hat der Senat bereits im Dezember 2019 gefällt. Danach passierte allerdings lange gar nichts.

Bezirk und Senat sind sich längst einig

Grund war unter anderem ein Streit zwischen dem Senat und dem Bezirk Mitte um Geld und Zuständigkeiten. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) erklärte ihn im Oktober 2023 für beendet. Er sicherte dem Bezirk die Finanzierung der Unterhaltungskosten zu und stellte den Berlinern in Aussicht, bald die Möglichkeit zu haben, die Spree auch in der Stadtmitte direkt am Wasser zu erleben.

Mit einiger Verzögerung könnte das Projekt bald Wirklichkeit werden. Ursprünglich gab es neben der Idee für eine Freitreppe am Südwestufer des Kanals auch den Vorschlag für ein Flussbad dort. Das ist derzeit aber nicht vorgesehen.