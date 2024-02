Brake - Der Bau einer Anlage für die Produktion von Wasserstoff im Braker Hafen hat am Donnerstagmorgen symbolisch mit Spatenstichen begonnen. Errichtet wird die Anlage, die über eine Kapazität von zehn Megawatt verfügen soll, im Auftrag des Wasserstoffunternehmens Lhyfe. Die Firma hat ihren Sitz im französischen Nantes und ist nach eigenen Angaben in zwölf europäischen Ländern vertreten. Zu den Kosten der Produktionsstätte machte Lhyfe vor dem Termin keine Angaben. Ursprünglich hieß es, die Anlage an der Unterweser solle bis Ende des Jahres in Betrieb gehen.