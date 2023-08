Hamburg - Eine Baustelle auf der A1 hat am Samstag zu mehreren Kilometern Stau auf der Autobahn im Osten Hamburgs geführt. Der Verkehr stockte sowohl in Richtung Bremen/Hannover als auch Lübeck auf mindestens drei Kilometern, wie es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei hieß. Die Staus bauten sich am Vormittag weiter auf. Auch auf der A7 kamen Autofahrer vor dem Elbtunnel in Richtung Norden und Süden auf drei Kilometern nur ganz langsam voran.

Auf der A1 zwischen dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost und der Anschlussstelle Billstedt steht dem Verkehr an diesem Wochenende nur ein Fahrstreifen in Richtung Bremen zur Verfügung. In Richtung Lübeck sind zwei Spuren frei. Normalerweise fließt der Verkehr auf der viel befahrenen Autobahn in beiden Richtungen über je drei Spuren. Nach Angaben der Autobahn GmbH Nord soll die Einschränkung am Montag gegen 5.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Der A1-Abschnitt nahe den Wohngebieten in Hamburg-Öjendorf und Oststeinbek in Schleswig-Holstein bekommt einen neuen Belag aus Flüsterasphalt. Der sogenannte offenporige Asphalt kann nur bei warmem und trockenem Wetter eingebaut werden.

Die Autobahn GmbH empfahl dem überregionalen Verkehr, ab dem Kreuz Lübeck über die A20 und die B206 bis Bad Bramstedt zu fahren und von dort aus die A7 bis Hamburg zu nutzen. Eine örtliche Umleitung führt durch das Stadtgebiet und über die Elbbrücken. Am Mittwoch gehen in Hamburg die Sommerferien zu Ende.