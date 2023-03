Hamburg - Die wegen Bauarbeiten gesperrte Autobahn 7 in Hamburg soll wie geplant am Montag um 5.00 Uhr wieder freigegeben werden. „Es läuft“, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Abrissarbeiten. Sie gehe deshalb davon aus, dass alles rechtzeitig fertig werde.

Die Autobahn war am Freitagabend kurz nach 19.00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt worden. Die Sperrung betrifft die etwa 15 Kilometer lange Strecke zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld. Damit ist auch der Elbtunnel zu. Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Rund 120.000 Fahrzeuge passieren täglich den Elbtunnel.

Während der Vollsperrung wollte die Autobahn GmbH nicht nur den zweiten Teil der massiven Brücke über die Behringstraße abreißen. Auch andere Projekte an der Autobahn wurden in diese Zeit gelegt. Damit konnte eine erneute Sperrung der A7 rund um den Elbtunnel im Februar vermieden werden.

Bis zur geplanten Freigabe der Autobahn empfahl die Autobahn GmbH, die gesperrte Elbtunnel-Strecke großräumig zu umfahren und auf unnötige Fahrten zu verzichten oder auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Sollte sich die Autofahrt nicht vermeiden lassen: Die Umleitung während der Vollsperrung führt über die A1, A21 und B205. Alle Umleitungen sind ausgeschildert.