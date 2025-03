Wenn Thüringens größte Verbrauchermesse öffnet, stehen die Menschen Schlange - so auch in diesem Jahr. Zur Eröffnung sah sich auch ein prominenter Besucher auf dem Gelände um.

Frühblüher bringen Ministerpräsident Mario Voigt zum Lächeln: Die „Thüringen Ausstellung“ setzt auch auf Sonderschauen - in diesem Jahr steht sie unter dem Motto „Gärten im Wandel der Zeit“.

Erfurt - Gut nachgefragte Online-Tickets und großer Andrang noch bevor die Türen offiziell öffneten: Die Veranstalter der „Thüringen Ausstellung“ haben sich zufrieden mit dem Start der großen Verbrauchermesse in Erfurt gezeigt. Viele Menschen seien unterwegs, führten Gespräche in den Hallen, sagte die Geschäftsführerin der RAM Regio Ausstellungs GmbH, Constanze Kreuser.

„Herzstück der Messe ist in diesem Jahr der Bau-Bereich“, so Kreuser. Dabei gehe es weniger ums Neubauen, sondern um die Sparten Sanieren und Modernisieren. Besucher könnten auf der Ausstellung etwa direkt mit Handwerkern in Kontakt kommen, sich über Problemlösungen und neue Dienstleistungsangebote „vom Keller bis zum Dach“ informieren.

Ministerpräsident an der Pfanne

Erstmals als neuer Ministerpräsident gehörte Mario Voigt zu den Besuchern am ersten Messetag. Der CDU-Politiker ließ es sich nicht nehmen, im Kochstudio selbst einige Klöße in Herzform in der Pfanne zu wenden.

Mehr als 700 Aussteller sind bei der 35. Auflage der „Thüringen-Ausstellung“ dabei und präsentieren neun Tage lang Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Bauen, Wohnen, Garten, Kulinarik, Mode und Gesundheit.

Rund 67.000 Besucher und Besucherinnen zählte die Messe 2024.