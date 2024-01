Ein LKW steckt in der Blockade von Landwirten auf einer Kreuzung mit Zufahrt zum Hafen im Süden von Hamburg.

Hamburg - Proteste von Landwirten und Landwirtinnen haben auch in der Nacht zu Dienstag den Verkehr auf Hamburgs Straßen beeinträchtigt. Etwa 100 Personen und 36 Traktoren blockierten in der Nacht und am Morgen den Finkenwerder Ring, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dort sorgten sie auf wichtigen Verkehrsadern im Hamburger Hafengebiet für Stau und stockenden Verkehr.

Die klassischen Ausweichstrecken wie der Moorburger Elbdeich, die Waltershofer Straße und die B73 bei Heimfeld seien stark belastet, hieß es von der Verkehrsleitstelle. Das sei vor allem für Hafenarbeiter und den industriellen Verkehr schwierig. Die Polizei habe die Teilnehmer des Protests am Finkenwerder Ring mehrmals ohne Erfolg aufgefordert, die Blockade aufzulösen.

Auch im Bereich Kornweide und Kirchdorf gab es in der Nacht den Angaben zufolge eine Blockade. Auch dort habe die Polizei versucht, den Protest aufzulösen. In den frühen Morgenstunden habe sich die Blockade dort dann aufgelöst. Autobahnnothelfer berichteten auf Twitter von Stau, unbeleuchtet abgestellten Lastwagen und Autofahrern, die aus dem Stau gelotst werden mussten.

Auslöser der bundesweiten Proteste der Bauern war eine Entscheidung der Bundesregierung, Agrardiesel nicht länger zu subventionieren.