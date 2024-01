Berlin - Landwirte mit Traktoren haben sich am Sonntagabend vor den geplanten Bauernprotesten zu Wochenbeginn auf der Straße des 17. Juni versammelt. Insgesamt 48 Traktoren befanden sich in der Nähe des Brandenburger Tors, wie die Polizei mitteilte. Ab 23 Uhr war demnach eine Mahnwache angemeldet.

Die Bauern protestieren gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Der Bauernverband plant eine Protestwoche, die am 15. Januar in einer Demonstration in Berlin gipfeln soll. Für Montag war eine Demonstration mit Traktoren am Brandenburger Tor geplant.

Auch in Brandenburg waren am Sonntagabend nach Angaben der Polizei hier und da Traktoren zu sehen, negative Auswirkungen auf den Verkehr hatten diese demnach zunächst nicht. Pendler müssen zum Wochenstart mit Verkehrsbehinderungen rechnen.