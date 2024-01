Hannover/Bremen - Landwirtinnen und Landwirte in Niedersachsen planen am Wochenende zusätzlich zu weiteren Aktionen einen stillen Protest. Dazu werden orangene Rundumleuchten auf den Höfen eingeschaltet, wie das Landvolk Niedersachsen am Freitag mitteilte. Mit der Aktion solle aus dem ländlichen Raum ein Signal nach Berlin geschickt werden, hieß es. Am Montag ist eine Großdemonstration in der Hauptstadt angekündigt.

Nach einer Übersicht des Landvolks plant der Kreisverband Lüneburger Heide am Samstag um 14.30 Uhr in Walsrode (Landkreis Heidekreis) eine Abschlusskundgebung. Der Landkreis Leer teilte mit, dass am Samstag in Weener von 12.00 bis 20.00 Uhr eine Versammlung angemeldet sei. Etwa 100 Teilnehmer werden erwartet. Der Protest richte sich gegen die Bundesregierung.

Der Bremische Landwirtschaftsverband gab bekannt, dass am Samstag in Bremen-Oberneuland eine Aktion vor einem Supermarkt geplant sei. Man wolle zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr über die Anliegen informieren, sagte der Geschäftsführer des Verbands, Christian Kluge.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.