Erfurt - Landwirte in Thüringen haben ihre seit Montag andauernden Proteste am Freitag mit Mahnfeuern fortgesetzt. Wie die Landesdirektion der Polizei in Erfurt mitteilte, seien die Feuer auf oder an den Brücken der Autobahn A71 Richtung Suhl zu sehen. Autofahrer sollten aufmerksam bleiben und sich davon nicht irritieren lassen, hieß es. Von Behinderungen etwa durch Verkehrsblockaden war der Polizei am Morgen nichts bekannt.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.