Cottbus - Landwirte wollen auch bei der offiziellen Eröffnung des neuen Bahnwerks in Cottbus an diesem Donnerstag gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Eine Sprecherin des Landesbauernverbandes sagte am Montag, die Landwirte hofften dabei auch, mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ins Gespräch zu kommen. Die Landwirte wollen sich mit ihren Traktoren in der Nähe des neuen ICE-Instandhaltungswerks der Deutschen Bahn versammeln. Die Sprecherin sagte, sie rechne mit etwa 200 Fahrzeugen.

Der Bauernverband rief bundesweit zu einer Aktionswoche auf, um gegen die Streichung von Subventionen für die Branche zu demonstrieren. Am Montag war es wegen vieler Straßenblockaden zu Verkehrsstörungen gekommen.