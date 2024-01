Leipzig - Aus Protest gegen die geplanten Kürzungen von Agrarsubventionen wollen Landwirte am Montag fast alle Autobahnauffahrten in Sachsen mit Traktoren dichtmachen. Die Blockaden sollen um fünf Uhr morgens beginnen und bis fünf Uhr am Nachmittag dauern. Auch in den anderen Bundesländern planen die Bauern Proteste.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen, zumal landesweit auch noch viele andere Aktionen wie Autokorsos und Demonstrationen angekündigt sind. Außerdem rufen auch noch andere Gruppierungen zu Blockaden auf. Die Bauernverbände gingen jedoch vorab auf Distanz zu Aktionen, die von politischen Akteuren - vor allem aus dem rechten Spektrum - im Fahrwasser ihrer Proteste geplant waren.

Die Bauernproteste richten sich gegen Kürzungen von Agrarsubventionen. Die Bundesregierung hatte zwar am Donnerstag angekündigt, Teile davon zurückzunehmen. Doch das reicht den Landwirten nicht.

Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten in den kommenden Jahren vollzogen werden. Aus Sicht der Bauern müssen die Kürzungen beim Agrardiesel komplett vom Tisch.