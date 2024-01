Hannover/Bremen/Hamburg - Wegen der Bauernproteste hat die Bundespolizeidirektion Hannover eine erhöhte Präsenz an den Bahnhöfen in Hamburg, Niedersachsen und Bremen angekündigt. Durch den vermehrten Einsatz sollten Gefahren für die Bahnreisenden, die Bahnanlagen und den Betrieb der Bahn abgewehrt und „die vom Bahnverkehr ausgehenden Gefahren minimiert werden“, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizeidirektion am Montagmorgen hieß.

Seit dem frühen Morgen laufen die angekündigten Proteste der Bauern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Wegen der Aktionen und Demonstrationen kommt es in Niedersachsen und Bremen zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Einschränkungen. Die Bundespolizei rechnet daher mit einem starken Ausweichen von den Hauptverkehrsstraßen auf den Bahnverkehr.