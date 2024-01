Halle - Ein Konvoi mit knapp 120 Fahrzeugen hat im Rahmen des bundesweiten Bauerprotestes aus Merseburg über die Bundesstraße 91 Halle erreicht. „Es sind schon einige Fahrzeuge hier“, teilte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen in Halle mit. Demnach ist der Riebeckplatz in der Nähe des Hauptbahnhof derzeit nicht passierbar.

Stellenweise sei die Autobahn 38 in Richtung Göttingen an der Abfahrt zur A9 betroffen. Auch am Autobahnkreuz Rippachtal auf der A9 in Richtung München gibt es nach Angaben der Polizei Blockaden.

Die Bauernproteste richten sich gegen Kürzungen von Agrarsubventionen. Die Bundesregierung hatte zwar am Donnerstag angekündigt, Teile davon zurückzunehmen. Doch das reicht den Landwirten nicht.