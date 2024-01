Magdeburg/Stendal - Im Zuge der bundesweiten Bauernproteste wollen die Landwirte in Sachsen-Anhalt am Freitag wieder Autobahnzufahrten blockieren. Am Morgen kam es bei einer Schleichfahrt von etwa zehn Fahrzeugen auf der Autobahn A36 in Richtung Bernburg zwischen den Anschlüssen Wernigerode-Mitte und Wernigerode-Nord zu Behinderungen und Staus, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Bei den Blockaden sollen den Angaben zufolge lediglich die Zufahrten an den Autobahnkreuzen Magdeburg und Bernburg sowie den Anschlüssen Magdeburg-Zentrum und Burg-Zentrum in Richtung Berlin frei bleiben.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.