Erfurt - Mit vier Traktorenkorsos nach Jena sollen die seit Montag andauernden Bauernproteste in Thüringen fortgesetzt werden. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion in Erfurt am Mittwoch sagte, müssten Autofahrer deshalb vor allem auf den Bundesstraßen B7 und B88 mit Behinderungen rechnen. In Jena soll es bis zum Nachmittag eine Versammlung geben. „Wir hoffen, dass zum Feierabendverkehr die Straßen wieder frei sind“, sagte der Sprecher.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.