Bauernverband hält an Trecker-Demo in Bremen fest

Bremen - Im Streit um Steuervorteile von Landwirten hält der Bauernverband Bremen trotz Nachbesserungen der Bundesregierung an seinem Demo-Aufruf für Montag fest. Die Diskussion um die Kfz-Steuer und den Agrardiesel sei nur die Spitze des Eisbergs, sagte Geschäftsführer Christian Kluge am Freitag. Schon in den vergangenen Jahren habe es immer neue Belastungen für landwirtschaftliche Betriebe gegeben, beklagte der Verband. Geplant ist eine Sternfahrt Hunderter Landwirte mit Treckern nach Bremen, auch aus Niedersachsen.

Nach Einschätzung der Polizei Bremen könnten sich bis zu 2000 Fahrzeuge auf den Weg in die Hansestadt machen. Vom frühen Morgen an sei daher mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Auch der öffentliche Nahverkehr werde „höchstwahrscheinlich schwer eingeschränkt“ sein.

Man wisse, dass die Aktion den Menschen in Bremen und der Region viel Geduld abverlangen werde, erklärte der Bauernverband. „Wir kämpfen aber für eine regionale und nachhaltige Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion für uns alle, die eine Zukunft hat“, hieß es.

Zu einer Kundgebung am Montag (10 Uhr) in der Überseestadt in Bremen werden als Redner unter anderem der Präsident des Bauernverbands Bremen, Hilmer Garbade, und der Präsident des Landvolks Niedersachsen, Holger Hennies, erwartet.

Die Bundesregierung hatte ursprünglich geplant, Subventionen beim Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Am Donnerstag lenkte die Ampel nach den ersten Bauernprotesten ein: Die Kfz-Steuerbefreiung soll demnach erhalten bleiben und die Subventionen beim Agrardiesel sollen nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise entfallen.