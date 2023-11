Erfurt - Der Thüringer Bauernverband hat mit Sorge auf die sinkenden Nutztierbestände im Freistaat reagiert. Viele Landwirtschaftsbetriebe sähen sich gezwungen, ihre Tierhaltung aufzugeben, teilte der Verband am Montag zu einer Tagung von Landwirten und Tierärzten in Erfurt mit. Grund seien vor allem unsichere Regelungen für eine zukünftige Nutztierhaltung in Verbindung mit den hohen Kosten des Stallumbaus. Neben den steigenden Anforderungen an die Nutztierhaltung machten den Bauern niedrige und stark schwankende Preise sowie hohe Kosten für Futter und Personal zu schaffen.

Nach Verbandsangaben sank die Zahl der gehaltenen Schweine in Thüringen in den vergangenen zehn Jahren um 25 Prozent und die der Rinder um 18 Prozent. Standen 2013 noch 814.900 Schweine in Thüringer Ställen, so seien es in diesem Jahr nur noch 615.200 gewesen. Die Menge an Rindern sank in diesem Zeitraum von 334.500 auf 273.000 Tiere. Besonders stark sei dabei der Rückgang der Milchkühe (23 Prozent) ausgefallen, hieß es.