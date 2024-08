Buttstädt - Thüringens Bauern müssen in diesem Jahr Ertragseinbußen hinnehmen. Das gelte vor allem für Weizen, der teilweise nicht den Standard für Backweizen erreichte, aber auch für Raps, sagte der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner, in Buttstädt im Kreis Sömmerda. Gründe für eine geringere Getreideernte seien eine Frostnacht mit Temperaturen von minus 10 Grad Ende April, aber auch zu viel Feuchtigkeit in bestimmten Wachstumsphasen des Getreides, die auf einigen Feldern zu Pilzbefall führte.

„An Wasser hat es in diesem Jahr überhaupt nicht gemangelt. Doch zufrieden zurücklehnen, konnten sich die Landwirte trotzdem nicht“, so Wagner in Anspielung auf die Trockenheit in der Vergangenheit.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurde Getreide in diesem Jahr auf rund 328.500 Hektar und damit zwei Prozent weniger als bisher angebaut. Wichtigste Getreideart im Freistaat ist danach Winterweizen mit einer Anbaufläche von 167.900 Hektar.

Proteingehalt zu gering bei Weizen

In vielen Weizenschlägen fielen laut Wagner die Proteinwerte der Körner zu gering aus. Das sei ein Problem - eigentlich sei Thüringen für den Anbau von Elite- und Qualitätsweizen für Bäckereien und Lebensmittelindustrie bekannt. Er trage wesentlich zum Einkommen der Agrarbetriebe bei. Sein Anbau werde nicht nur durch die Witterung, „sondern auch durch eine vorgeschriebene reduzierte Düngung erschwert“, so der Bauernverbandpräsident. Er forderte praxistaugliche Regel für Düngung und Pflanzenschutz.

Nach bisherigen Prognosen wurden etwa 2,2 Millionen Tonnen Getreide in Thüringen in die Scheunen gebracht. Das wären nach Berechnungen des Statistischen Landsamtes neun Prozent weniger als im langjährigen Mittel.