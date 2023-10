Gotha - Werkzeuge, Garten- und Baugeräte im Wert von rund 50.000 Euro sind bei einem Einbruch in eine Firma in Gotha entwendet worden. Die Täter hätten unter anderem schwergewichtige Rüttelplatten erbeutet, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag. Vermutlich hätten die Einbrecher ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt. Die Polizei sucht Zeugen.