Ettersburg - Thüringens Bauindustrie will trotz der Krise im Wohnungsbau Entlassungen verhindern. „Es steht kein Stellenabbau an. Die Firmen sind froh, dass sie gutes Personal haben“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes, Burkhard Siebert, am Donnerstag bei einem Branchentreffen auf Schloss Ettersburg bei Weimar. Punktuell würden weiterhin auch Fachleute gesucht. Im Bauhauptgewerbe mit einem Jahresumsatz von etwa zwei Milliarden Euro in Thüringen sind nach seinen Angaben rund 14.300 Menschen beschäftigt.

Der Verband gehe davon aus, dass der kriselnde Wohnungsbau in diesem Jahr nicht anspringe. „Der Wohnungsbau liegt darnieder. Projekte werden gestoppt oder nur noch fertiggestellt.“ Es seien nur wenige neue Aufträge in diesem Bereich in Sicht, weil sich Häuslebauer wegen hoher Zinsen und Baukosten zurückhielten und Investoren sich kaum noch eine Rendite ausrechneten. „Wir haben im Wohnungsbau eine düstere Prognose“.