Bauindustrieverband: Wieder mehr Aufträge in Ostdeutschland

Potsdam - Nach dem Rückgang im ersten Jahr der Pandemie hat sich die Auftragslage in der ostdeutschen Bauwirtschaft im vergangenen Jahr wieder verbessert. Das Auftragsvolumen erreichte im Jahr 2021 einen Wert von rund 18 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 1,9 Prozent entspreche, wie der Bauindustrieverband am Freitag mitteilte. Die Bautätigkeit ging demnach zurück: Der Umsatz sank um 0,5 Prozent auf rund 20,2 Milliarden Euro.

Hauptgeschäftsführer Robert Momberg zog ein durchwachsenes Fazit. So habe sich die Nachfrage nach Bauleistungen zwar positiv entwickelt, allerdings sei sie „ausgesprochen deutlich“ hinter der Entwicklung in Westdeutschland zurückgeblieben. Dort sei das Auftragsvolumen um rund elf Prozent gestiegen. Zudem müsse abgewartet werden, wie der Ukraine-Konflikt, die Corona-Pandemie und hohen Baumaterialpreise die Entwicklung beeinflussen.

Der Bauindustrieverband Ost vertritt die Interessen von 260 Unternehmen mit rund 20.000 Beschäftigten in den Ländern Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.