Neuenkirchen-Vörden - Bei einem schweren Unfall in Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta hat ein 40 Jahre alter Autofahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am frühen Sonntagmorgen sei der Mann mit seinem Wagen kurz vor dem Ortseingang Vörden aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Er rammte einen Straßenbaum und wurde durch die Wucht des Aufpralls zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der 40-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam per Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.