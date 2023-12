Lingen (Ems) - In Lingen (Ems) im Landkreis Emsland sind Baumaschinen im Wert von 50 000 Euro gestohlen worden. Laut Polizeiinformationen von Samstag befanden sich die gestohlenen Maschinen und Teile der Maschinen auf einem Firmengelände. Der Vorfall ereignete sich nach den Angaben zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 7.00 Uhr am Freitag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an.