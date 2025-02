Nun will Union Berlin nachlegen und sich noch weiter von der Abstiegszone absetzen. Trainer Baumgart erklärt auch, was das mit dem Start in die nächste Woche zu tun hat.

Baumgart will wieder lächelnd in die Woche starten

Berlin - Steffen Baumgart will auch in die kommende Woche wieder mit einem Lächeln starten - so wie zu Beginn der Vorbereitung auf die Heimpartie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach. Allerdings ist für den Coach des 1. FC Union Berlin das befreiende 4:0 zuletzt im Kellerduell mit der TSG 1899 Hoffenheim schon wieder Vergangenheit.

„Jetzt müssen wir aufpassen“, warnte Baumgart bei einer Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei: „Reden wir von Spiel zu Spiel oder rechnen wir alles aus.“ Gefragt war, wie groß der Schritt bei einem weiteren Sieg wäre im Kampf um den Klassenverbleib. „Vorher drüber reden ist eh Quatsch“, meinte Baumgart.

Angreifer Hollerbach einsatzbereit

Vor der Partie gegen die Borussen belegen die Eisernen den 13. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga mit zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang. Die Gäste sind Achter mit Aussichten auf die internationalen Plätze. „Wir wollen die drei Punkte hier behalten und so wollen wir auch auftreten“, betonte Baumgart, der die Mannschaft seit diesem Jahr erst trainiert und zuletzt stabilisieren konnte.

Es könne sich jeder vorstellen, dass man mit einem Lächeln in die Woche starte nach so einem Ergebnis wie gegen Hoffenheim. „Ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder am Anfang mit einem breiten Lächeln kommen“, betonte Baumgart. Dabei kann der 53-Jährige auch auf Angreifer Benedict Hollerbach zurückgreifen, der sich zuletzt in Sinsheim verletzt hatte. „Er steht nicht nur im Kader, sondern, wenn alles normal läuft und er morgen sich gesund meldet mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der Startelf“, sagte Baumgart.