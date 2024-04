Eine junge Lärche wird gepflanzt. Die Stadt Wernigerode lädt Bürgerinnen und Bürger am Samstag zu einer Pflanzaktion in den Stadtwald ein.

Wernigerode - Die Stadt Wernigerode lädt Bürgerinnen und Bürger am Samstag zu einer Pflanzaktion in den Stadtwald ein. Helfer könnten ab dem Vormittag am Wellbornskopf die Wiederbewaldung des Harzes unterstützen, teilte die Stadt vorab mit. Mehrere Tausend Laub- und Nadelbäume sollen in den Boden gebracht werden. Die Aktion wird gemeinsam von der Stadt, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Regionalen Arbeitsgruppe PEFC und dem Landeszentrum Wald getragen.

Wer sich beteiligen will, sollte Pflanzhacke oder Spaten mitbringen, ans Wetter angepasste Kleidung, Handschuhe und festes Schuhwerk. Wie bei den Aktionen im vergangenen Jahr erfolge die Zufahrt ab der L 100 über den Hüttestieg. „Die Stadt Wernigerode hofft auf tatkräftige Unterstützung“, hieß es weiter.

Wernigerode ist eigenen Angaben zufolge einer der großen kommunalen Waldbesitzer Deutschlands. Der Stadt gehören demnach 2045 Hektar Wald, davon mehr als die Hälfte als Fichtenbestände. Diese haben - wie auch die übrigen Fichtenmonokulturen im Harz - unter den Wetterextremen und dem Käferbefall der vergangenen Jahre gelitten. Weite Flächen sind abgestorben und werden mit verschiedenen Baumarten seit Jahren wieder aufgeforstet, vor allem mit Laubbäumen.