Baupreise in Sachsen ein Fünftel höher als vor einem Jahr

Kamenz - Die Baupreise in Sachsen lagen im Februar fast 20 Prozent über denen des Vorjahreszeitraums. Zwar habe sich der Preisaufschwung leicht abgeschwächt, bleibe aber auf sehr hohem Niveau, teilte das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mit. Schon 2022 hatten sich die Baupreise deutlich erhöht - im Schnitt um 21,4 Prozent. Der Anstieg umfasst sowohl den Bau von Wohngebäuden als auch von Büro- und Betriebsgebäuden. Auch der Straßenbau verteuerte sich - laut Statistikamt um 22,6 Prozent.