Baupreise in Thüringen 2024 nur noch leicht gestiegen

Bauen ist in Thüringen im Jahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren wieder günstiger geworden. (Symbolbild)

Erfurt - Die Preise für den Wohnungsbau in Thüringen sind auch im Jahr 2024 rückläufig gewesen. Damit lag der Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr bei 2,8 Prozent und unterschritt damit den Wert von 2023 (11,4 Prozent) deutlich, wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilte. Damit sank die Teuerungsrate den Angaben zufolge erstmals wieder auf ein Niveau, dass zuletzt im Jahr 2017 (2,8 Prozent) verzeichnet wurde.

Dabei geht aus den Auswertungen des Landesamtes hervor, dass der seit 2020 anhaltende Preisanstieg für Bauleistungen im Um- und Neubau von Wohnhäusern in den östlichen Bundesländern stärker erkennbar ist, als bei den westlichen oder südlichen Nachbarn. Im Baupreisindex weist Thüringen demnach einen Wert von 140,6 Punkten auf, wohingegen Hessen nur auf 128,1 Punkte kommt.

Preise für Energie steigen weiter - doch es gibt auch Lichtblicke

Die kostspieligsten Posten beim Thüringer Bau an Wohnhäusern sind weiterhin in der Elektro- und Sicherheitstechnik zu finden. Aber auch Energie-, Wasser- oder Heizanlagen führen das Rennen um den höchsten Preis an. Nur Holz- oder Betonarbeiten sind im Vergleich zu 2023 günstiger geworden.

Der Baupreisindex weist nicht nur aus, wie sich die durchschnittliche Preisentwicklung beim Bau selbst gestaltet, sondern er wird auch zur Wertermittlung von Immobilien oder der Bemessung von Gebäudeversicherungen herangezogen, wie das Thüringer Landesamt für Statistik erklärte.