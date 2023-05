Ein Turmdrehkran ragt in den Himmel auf einer Baustelle zwischen neu errichteten Wohnhäusern.

Berlin - Berlins neuer Bausenator Christian Gaebler (SPD) sieht sich durch die jüngsten Zahlen zum Wohnungsbau in Berlin bestätigt. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 17.300 Wohnungen gebaut, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Das waren rund neun Prozent mehr als im Jahr davor. Erstmals seit Jahren ist die Zahl damit wieder gestiegen. „Angesichts der vielen Krisen, die das Bauen im letzten Jahr erschwerten, ist das ein großer Erfolg“, sagte Gaebler am Mittwoch. „Es bedeutet, dass wir für bis zu 50.000 Menschen ein bezahlbares neues Zuhause geschaffen haben.“

Die Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau würden nicht einfacher, räumte der Bausenator ein. „Dennoch ist es richtig, dass die Koalition am Ziel von jährlich 20.000 neuen Wohnungen festhält, weil diese Zahl den realen Bedarf in unserer Stadt widerspiegelt.“ Landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, Private und Genossenschaften müssten deshalb an einem Strang ziehen.

Berlins Wirtschaftsssenatorin Franziska Giffey (SPD) sagte, nach den endgültigen Neubauzahlen liege Berlin deutlich über der Einschätzung zum Jahresende von 16.500. Das sei enorm wichtig, um dem Wohnungsmangel in Berlin zu begegnen. „Damit sind wir auf dem richtigen Weg und werden weiterhin dafür arbeiten, die vorhandenen Potenziale zu nutzen und den Neubau zu beschleunigen.“

Von einer Entspannung der Lage ist die Hauptstadt trotz der Steigerung im vergangenen Jahr weit entfernt. CDU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, jährlich sollten bis zu 20.000 neue Wohnungen gebaut werden, davon bis zu 5000 Sozialwohnungen.