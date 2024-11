Bei Magdeburg steht die riesige Fabrik, in der große Wohnhäuser in Holzbauweise errichtet werden. Zahlreiche Politiker waren dort schon zu Gast. Jetzt gab es eine wichtige Auszeichnung.

Bis zu 30.000 Wohnungen in Holzbauweise können nahe Magdeburg entstehen - jedes Jahr. (Archivbild)

Magdeburg - Für seine Wohnungen in serieller Holzbauweise ist das Unternehmen Nokera mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Bauindustrie“ ausgezeichnet worden. Das Unternehmen aus der Schweiz betreibt nach eigenen Angaben nahe Magdeburg die weltweit größte Fabrik zur Produktion von Wohngebäuden in serieller Holzbauweise. Wie das Unternehmen mitteilte, lobten die Organisatoren des Preises, dass es dem Unternehmen gelinge, innerhalb kurzer Zeit hochwertige und klimaneutrale Häuser zu bauen. Zudem erfüllten die Häuser die Bedingungen für geförderten Wohnraum.

Nach eigenen Angaben können in dem Werk im Jerichower Land bis zu 30.000 Wohnungen pro Jahr entstehen. Aktuell werden die ersten größeren Bauprojekte des 2021 gegründeten Unternehmens realisiert. So kaufte in Mannheim ein kommunales Wohnungsunternehmen 361 Wohnungen, die von Nokera errichtet werden. „Bezahlbares Wohnen ist systemrelevant“, sagte der Co-Geschäftsführer Jan Hedding. „Wir ermöglichen Bauträgern, ohne Abstriche bei der Qualität schneller und günstiger als bisher zu bauen.“

Mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis werden seit 2008 Unternehmen ausgezeichnet, die ihr Geschäftsmodell nachhaltig ausrichten. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden und Wirtschaftsvereinigungen. Die Preisverleihung findet am 28. November in Düsseldorf statt.