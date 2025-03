Leverkusen - Trotz zuletzt drei Niederlagen ohne eigenes Tor in Serie und jeder Menge Personalprobleme gibt sich Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso gelassen. „Wir bleiben in guten Momenten mit beiden Beinen auf dem Boden - und in schlechten auch“, erklärte der Chefcoach vor dem Bundesliga-Duell beim VfB Stuttgart am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). Dabei muss Alonso neben Florian Wirtz und seinen schon länger verletzten Spielern Martin Terrier und Jeanuel Belocian auch auf Edmond Tapsoba, Mario Hermoso und Nathan Tella verzichten.

Dennoch seien die Ziele nach dem Ausscheiden gegen den FC Bayern in der Champions League völlig klar. „Der Fokus liegt auf der Bundesliga, wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen. Und natürlich auch im Pokal“, sagte der Trainer des amtierenden Meisters. Gegen Stuttgart gab es zuletzt auch im DFB-Pokal sehr enge Spiele, dennoch wartet der VfB seit fast 15 Jahren auf einen Heimsieg gegen die Rheinländer. „Es ist gut, dass wir jetzt gegen sie spielen, aber auch schwer. Für mich ist das eine der besten Mannschaften in Deutschland“, befand Alonso.