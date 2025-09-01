Das ging schnell. Schon nach dem zweiten Spieltag trennt sich Bayer Leverkusen von seinem Coach Erik ten Hag.

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat sich schon ganz früh in der Saison und mit sofortiger Wirkung von Trainer Erik ten Hag getrennt. Für den 55-Jährigen ist bereits nach zwei Bundesligapartien wieder Schluss bei den Rheinländern, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Diese Entscheidung traf der Gesellschafterausschuss, das Aufsichtsgremium des Werksclubs, auf Empfehlung der Geschäftsführung von Bayer, hieß es. Die Trainingsarbeit werde vorläufig der Assistenz-Trainerstab übernehmen.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Niemand hat sich diesen Schritt gewünscht. Doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden kann“, sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes laut Vereinsmitteilung. „Wir glauben fest an die Qualität unseres Teams und werden nun alles daransetzen, in neuer Konstellation die nächsten Schritte in der Entwicklung zu gehen.“

Carro: „Trennung ist schmerzhaft“

Ten Hag hatte erst in diesem Sommer die Nachfolge von Kult-Trainer und Meistermacher Alonso angetreten. Der 55-Jährige verlor sein erstes Ligaspiel mit dem neuen Club 1:2 gegen die TSG Hoffenheim und musste am zweiten Spieltag ein peinliches 3:3 bei Werder Bremen hinnehmen. Im Weserstadion gab Bayer 04 in Überzahl noch eine 3:1-Führung aus der Hand.

Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro sagte: „Eine Trennung zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist schmerzhaft, aber sie war aus unserer Sicht notwendig. Unser Anspruch ist es nach wie vor, die gesteckten Saisonziele zu erreichen – dafür braucht es die bestmöglichen Bedingungen, auf allen Ebenen und im gesamten Lizenzbereich. Jetzt geht es darum, diese Bedingungen wieder vollumfänglich einzusetzen und zu nutzen.“

Kritik vom Kapitän

Nach der Partie in Bremen hatte Kapitän und Nationalspieler Robert Andrich deutliche Kritik geübt. „So kannst du gegen keinen Gegner der Welt gewinnen“, sagte der 30-Jährige. „Wir haben zu viele Leute, die sich nur mit anderen Sachen beschäftigen. Wir haben zu viele, die sich nur mit sich beschäftigen. So sah das Spiel auch aus: Jeder hat für sich gespielt. Jeder ist auf dem Platz herumgelaufen für sich allein.“

Auf die Frage, ob die Spieler die Anweisungen ten Hags nur falsch umsetzen würden oder ob sie nicht wüssten, was sie zu tun haben, sagte Andrich: „Es ist eine Mischung aus beidem.“

Zahlreiche Abgänge

Ten Hag, der in seiner Karriere zuvor unter anderem Ajax Amsterdam und Manchester United trainiert hatte, arbeitete in Leverkusen von Beginn an unter erschwerten Bedingungen. Aus der Doublesieger-Mannschaft von 2023/24 verließen in diesem Sommer unter anderem Superstar Florian Wirtz und die Leistungsträger Jonathan Tah, Granit Xhaka und Jeremie Frimpong das Team.

Sie und weitere Abgänge auch nur ansatzweise zu ersetzen und die zahlreichen Neuzugänge zu integrieren, braucht offenbar Zeit - falls es überhaupt möglich ist. Das nächste Pflichtspiel steht für Bayer nach der Länderspielpause am 12. September gegen Topgegner Eintracht Frankfurt auf dem Programm.