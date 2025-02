Glasgow - Nach dem lange ersehnten Auswärtssieg in der Champions League erstaunten die Bayern-Stars ihren Chef. „Heute ist alles ein wenig ungewöhnlich mit der Anfahrt. Die Mannschaft wäre fast als Erstes da gewesen. Das haben wir auch noch nie gehabt“, stellte Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen bei seiner nächtlichen Bankett-Ansprache im Teamhotel fest - und wandte sich nach dem 2:1 bei Celtic Glasgow an das Team von Trainer Vincent Kompany.

Samstag Meister-Matchball?

„Offensichtlich habt ihr es eilig, damit wir dann auch rechtzeitig wieder in eine Ruhephase kommen vor dem schweren Spiel am Samstag. Wenn ich Vincent in seine Augen schaue, dann hat er mir gerade recht gegeben“, sagte Dreesen nach dem Hinspiel-Erfolg in den Playoffs. Dieser bietet im Rückspiel am kommenden Dienstag in München beste Chancen auf den Achtfinaleinzug.

Vorher steht aber noch der Bundesliga-Gipfel am Samstag bei Bayer Leverkusen an, in dem die Bayern angesichts von acht Punkten Vorsprung auf den Doublesieger mit einem Sieg fast schon einen Meister-Matchball haben.

Insel-Rückkehrer treffen

Dreesen freute sich über den ersten echten Auswärtssieg in Europas Königsklasse seit Dezember 2023 bei Manchester United; das 5:1 in Gelsenkirchen Ende vergangenen Jahres gegen Schachtar Donezk einmal ausgeklammert. Die früheren Premier-League-Profis Michael Olise (45.) und Harry Kane (49.) münzten in Glasgow bei ihrer Rückkehr auf die Insel die Bayern-Dominanz in Tore um.

Hinten wurde die Defensive um den herausragenden Abwehrchef Dayot Upamecano nur von Daizen Maeda bezwungen (79.). Der französische Bayern-Verteidiger wurde im Anschluss als Spieler des Spiels gekürt.

Upamecano lobt - und wird gelobt

„Es war ein sehr schweres Spiel in einem tollen Stadion und mit einem tollen Gegner, aber wir haben gewonnen und sind zufrieden. Wir haben es sehr gut gemacht, wir haben viel weg verteidigt hinten“, sagte der 26-Jährige, der als Vorlagengeber vor dem 1:0 durch Olise geglänzt hatte.

Dass der oft kritisierte Upamecano groß auftrumpfen konnte, freute Teamkollegen und Verantwortliche gleichermaßen. „Ich habe ihn schon die ganze Saison sehr stabil, sehr stark gesehen“, sagte Sportvorstand Max Eberl. „Upa ist für mich ein herausragender Innenverteidiger und das hat er heute gezeigt. Und wenn ein Abwehrspieler Man of the Match wird, dann hat das noch mal besondere Bedeutung, weil es in der Regel nicht passiert.“