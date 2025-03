Der FC Bayern kontert den Leverkusener Erfolg mit einem Heimsieg. Nach zwei Spielen ohne Dreier nehmen die Münchner im Titelrennen wieder an Fahrt auf. Eine Verletzung ist bitter.

München - Dank eines Doppelpacks von Leroy Sané und dem Ende der Mini-Flaute von Harry Kane hat der FC Bayern im Meisterkampf wieder einen Sieg bejubelt. Nach zwei Spielen ohne Punkte-Dreier feierten die Münchner in der Fußball-Bundesliga ein 3:2 (1:1) gegen den FC St. Pauli.

Am Tag nach dem 3:1 von Verfolger Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum verteidigte der FC Bayern auf dem Weg zur 34. deutschen Meisterschaft in der Tabelle den Vorsprung von sechs Punkten auf die Werkself.

St. Pauli schlägt sich lange wacker

Kane, der zuvor 340 Minuten in der Bundesliga nicht und zuletzt Anfang Februar beim 3:0 gegen Bremen getroffen hatte, glückte die zeitige Führung der Münchner (17.). Der abstiegsbedrohte Aufsteiger machte es den Bayern mit einem anfänglich mutigen Auftritt zumindest vor der Pause schwerer als gedacht und kam durch Elias Saad zum plötzlichen Ausgleich (27.).

In der zweiten Hälfte rückte dann Sané mit seinem vierten Liga-Doppelpack für die Bayern in den Fokus (53./71.) bei den dominanten Gastgebern. Erst spät kam nochmal Gegenwehr von Pauli, Lars Ritzka traf in der Nachspielzeit zum 2:3.

Kane-Tor fehlt in dessen Sammlung

Nach zwei Treffern für die englische Nationalmannschaft von Trainer Thomas Tuchel verbuchte Kane sein 22. Saisontor in der Bundesliga. Nach einem Ballgewinn gegen Siebe van der Heyden wurde Jamal Musiala zwar hart bedrängt, lenkte das Spielgerät aber doch noch auf Michael Olise weiter. Der Franzose legte für den Top-Stürmer in der Mitte auf, der keine Mühe zur Veredelung hatte.

Kane traf damit erstmals gegen Pauli - das war der einzige fehlende Gegner in seiner Bundesliga-Sammlung. Das vermeintliche 2:1 des 31-Jährigen wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben (29.).

Vorne verfehlte wenig später ein Heber von Musiala nur knapp das Pauli-Tor (34.), ein Schuss von Sané (35.) wurde noch kurz vor der Linie abgeblockt. In der Abwehr war das Ensemble von Trainer Vincent Kompany nach den schwerwiegenden Ausfällen von Alphonso Davies und Dayot Upamecano im ersten Durchgang wiederholt selbst auch anfällig.

Olise glänzt als Vorbereiter

Kiezkicker-Kapitän Jackson Irvine hatte Pech bei einem Kopfball an die Latte (14.). Beim Ausgleich durch Saad mit dessen drittem Saisontor bekam Manolis Saliakas auf dem Davies-Flügel viel Platz zum Flanken - und Saad vor dem Tor noch mehr Raum, um gegen Jonas Urbig zu verwerten. Urbig stand erneut als Ersatz des an der Wade verletzten Kapitäns Manuel Neuer zwischen den Pfosten.

Neuer hatte nach der Pause noch nicht auf seinem Schalensitz Platz genommen, da zappelte der Ball erneut im Tor der Hanseaten. Wieder verdiente sich Olise einen Assist, diesmal mit einem erfolgreichen Risikopass auf Sané.

Anderthalb Wochen vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand freute sich Neuer dann auf der Tribüne über Tor Nummer zwei von Sané. Olise leitete den Treffer auf Kane ein, der legte für Sané auf. Der Flügelspieler stellte mit seinem neunten Tor einen persönlichen Rekord in einer Bundesliga-Saison auf.

Die Schlussphase bestritten die Münchner dann mit einem Mann weniger, da der eingewechselt Hiroki Ito vorzeitig vom Platz musste. Der Japaner hat seit seinem Wechsel von Stuttgart nach München viel Verletzungspech und fiel wegen eines Mittelfußbruchs lange aus. Der Weg vom Platz sah nicht gut aus.