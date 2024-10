Die Fußballerinnen des FC Bayern starten am Mittwoch in die neue Champions-League-Saison. Trainer Alexander Straus spricht davor über die Titelambitionen.

München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München werden nach Ansicht ihres Trainers Alexander Straus eines Tages die Champions League gewinnen. „Ich glaube, wir kommen näher“, sagte der Norweger vor dem Auftaktspiel der neuen Champions-League-Spielzeit gegen den FC Arsenal am Mittwoch (18.45 Uhr). „Ich glaube, wir werden irgendwann gewinnen. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt.“ Es gehe jetzt zunächst aber darum, die Frauenfußball-Abteilung des Clubs nachhaltig zu verbessern. „Das geht nicht kurzfristig. Wir müssen demütig bleiben.“

National haben die Bayern mit drei Meistertiteln in vier Jahren den VfL Wolfsburg als Nummer eins im deutschen Frauenfußball abgelöst. International dauert es noch. Bestes Ergebnis in der Champions League war bislang das Halbfinale. In der vergangenen Saison war schon in der Gruppenphase Schluss.

„Bayern war schon mal im Halbfinale. Wir wollen das wieder schaffen“, sagte Straus. „Aber wir können uns nicht mit anderen Teams vergleichen, die Eigentümer haben. Wir können nicht 40 Spielerinnen in unserer Mannschaft haben.“ Die Wettbewerbsdichte in der Champions League sei in den vergangenen Jahren höher geworden.