Leipzig - RB Leipzig treibt seine Kaderplanung weiter voran. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb Abwehrspielerin Julia Landenberger bei dem Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 2027. Die 20-Jährige war in der abgelaufenen Saison bereits vom FC Bayern München an den Aufsteiger ausgeliehen worden und wechselt nun endgültig nach Sachsen. Landenberger kam in der Spielzeit auf 19 Einsätze und steuerte einen Treffer bei.

„Während ihrer Leihe hat sich Julia sehr gut bei uns eingefunden und entwickelt. Ihre Spielintelligenz und Qualitäten der Spieleröffnung passen perfekt zu unserer Art, Fußball zu spielen. Deshalb sind wir sehr froh, dass sich Julia langfristig für RB Leipzig entschieden hat“, wird Viola Odebrecht, Leiterin von Leipzigs Frauenabteilung, in der Mitteilung zitiert.