Der VfB Stuttgart hat im April zwei spezielle Bundesliga-Spiel vor sich. Jetzt stehen die Anstoßzeiten fest. Das gilt auch für ein Nordderby.

Frankfurt/Main - Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart findet am 19. April und damit an einem Sonntagabend statt. Dies geht aus den von der Deutschen Fußball Liga veröffentlichten Ansetzungen vom 28. bis 30. Spieltag hervor. Die Partie zwischen dem Titelverteidiger und dem Champions-League-Anwärter wird um 17.30 Uhr angepfiffen und von DAZN übertragen.

Nordderby an einem Samstagnachmittag

Die Schwaben empfangen am 4. April (Samstag/18.30 Uhr/Sky) den Mitkonkurrenten Borussia Dortmund. Der derzeitige Tabellenzweite BVB wiederum fordert am 11. April (Samstag/15.30 Uhr/Sky und DAZN) Bayer Leverkusen. Das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV findet am 18. April (Samstag/15.30 Uhr/Sky und DAZN) statt.