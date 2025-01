Rotterdam - Nach dem ernüchternden 0:3 bei Feyenoord Rotterdam glauben sie beim FC Bayern München selbst nicht mehr an die direkte Qualifikation für das Champions-League-Achtelfinale. „Wir werden diese Playoffs annehmen“, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen beim nächtlichen Bankett in der niederländischen Hafenstadt.

Durch die verdiente Niederlage bei den zuvor in diesem Jahr noch sieglosen Rotterdamern haben es die Münchner nicht mehr selbst in der Hand, direkt das Achtelfinale zu erreichen und damit zwei kräftezehrenden und heiklen Partien in den Playoffs aus dem Weg zu gehen. Es müsse schon ein Wunder geschehen, um noch Platz acht zu erreichen, brachte Dreesen in seiner kurzen Ansprache die Ausgangslage auf den Punkt. Die Mannschaften auf den Rängen 9 bis 24 spielen die weiteren acht Achtelfinal-Teilnehmer in Hin- und Rückspiel aus.

Frust bei den Bayern

„Wir müssen auf ganz viel Unterstützung hoffen. Wenn nicht, haben wir uns die Playoffs selbst eingebrockt“, sagte Sport-Vorstand Max Eberl. „Wir haben heute einen heftigen Hieb auf die Nase bekommen.“

Nationalspieler Joshua Kimmich hatte dem Bayern-Team zuvor schonungslos europäisches Topniveau abgesprochen. „Das sagt zumindest aus, dass wir momentan kein Topteam in Europa sind, dass wir da zu weit weg sind, zu fragil sind“, hatte Kimmich gesagt. Eberl wollte dem nicht widersprechen. „Wir haben uns auf einem guten Weg gewähnt - das wurde heute jäh zerstört.“