Bayern-Keeper Neuer arbeitet weiter am Comeback

München - Torwart Manuel Neuer hat am Ostermontag eine Extraschicht beim FC Bayern eingelegt. Der 39-Jährige absolvierte am eigentlich freien Tag zusammen mit Verteidiger Dayot Upamecano (Knie) und Ersatzkeeper Daniel Peretz eine individuelle Einheit an der Säbener Straße.

Für Neuer war es ein weiterer Schritt zum Comeback. Der Weltmeister von 2014 hatte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) Anfang März einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Danach musste er eine Trainingspause einlegen, weil die Wade eine Reaktion zeigte. Seit dem klaren Sieg gegen Bayer wird Neuer von Winter-Neuzugang Jonas Urbig (21) vertreten.

Trainer Vincent Kompany, der sich mit Prognosen zu einer Neuer-Rückkehr zurückhält, hatte seiner Mannschaft nach dem 4:0 am Samstag beim 1. FC Heidenheim zwei Tage freigegeben. Die Bayern führen vier Spieltage vor dem Saisonende die Bundesliga-Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Leverkusen an.