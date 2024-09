Manuel Neuer muss in Bremen kurzfristig passen. Für ihn steht Sven Ulreich im Münchner Tor.

Bayern ohne Manuel Neuer in Bremen

Manuel Neuer musste in Bremen nach dem Aufwärmen doch passen.

Bremen - Bayern München muss im Auswärtsspiel bei Werder Bremen kurzfristig doch auf Manuel Neuer verzichten. Der Ex-Nationaltorwart stand zunächst auf dem Aufstellungsbogen, musste nach dem Aufwärmen aber passen. Neuer hatte sich am Dienstagabend beim 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb eine leichte Verletzung am Oberschenkel zugezogen.

„Manuel Neuer hat das Warm-Up abgebrochen. Der Oberschenkel hat eine leichte Reaktion gezeigt. Um kein Risiko einzugehen, wird ihn Sven Ulreich zwischen den Pfosten ersetzen“, teilten die Bayern kurz vor dem Anpfiff mit.