Bremen - Bayern München geht nicht von einem längeren Ausfall von Manuel Neuer aus. „Ich bin kein Mediziner, aber das ist, was mir alle sagen“, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach dem klaren 5:0 bei Werder Bremen. Im Topspiel gegen Bayer Leverkusen werde der Ex-Nationalkeeper wieder im Tor stehen.

Neuer (38) hatte kurzfristig auf einen Einsatz in Bremen verzichtet. Der Kapitän stand zunächst zwar auf dem Aufstellungsbogen, musste nach dem Aufwärmen aber passen. Neuer hatte sich am Dienstagabend beim 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb eine leichte Verletzung am Oberschenkel zugezogen.

„Manuel Neuer hat das Warm-Up abgebrochen. Der Oberschenkel hat eine leichte Reaktion gezeigt. Um kein Risiko einzugehen, wird ihn Sven Ulreich zwischen den Pfosten ersetzen“, teilten die Bayern kurz vor dem Anpfiff mit.

„Wir wissen, dass wir uns auf Sven immer verlassen können“, sagte Eberl nach der Partie. „Es war bei Manu eine reine Vorsichtsmaßnahme. Nicht, dass er sich etwas reißt und dann acht oder neun Wochen ausfällt. Das will niemand.“