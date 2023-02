Münchens Vladimir Lucic steht an der Freiwurflinie und wirft.

Oldenburg - Bayern München und die EWE Baskets Oldenburg stehen im Finale um den Pokal der Basketball-Bundesliga. Die zuletzt in der Liga und der Euroleague schwächelnden Münchner setzten sich am Samstagabend in Oldenburg im Halbfinale gegen Titelverteidiger Alba Berlin mit 83:77 (40:38) durch. Bester Werfer bei den Bayern war Cassius Winston mit 21 Punkten. Bei den Berlinern kam Jaleen Smith auf starke 31 Zähler.

In einem hart umkämpften, aber nur selten hochklassigen Top-Duell lagen die Bayern praktisch die gesamte Spielzeit vorne. Dennoch blieb es bis zum Schluss eng. Alba fehlte am Ende aber die Kraft, um der Partie noch eine Wendung zu geben.

Die EWE Baskets Oldenburg hatten zuvor im ersten Halbfinale dank einer starken Aufholjagd gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 92:86 (37:49) gewonnen. Die Gastgeber lagen zwischenzeitlich mit 16 Punkten zurück. Angetrieben vom überragenden DeWayne Russell, der 26 Punkte erzielte, und unterstützt vom Großteil der 6200 Zuschauer in der ausverkauften EWE Arena drehten die Oldenburger aber noch die Partie und kämpfen am Sonntag um den zweiten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Das Endspiel beginnt um 15.00 Uhr (Magentasport).