Harry Kane macht beim FC Bayern Schritte zum Comeback. Nach dem Muskelfaserriss muss sich der Engländer aber noch gedulden. Ein Teamkollege könnte wieder in die Startelf rücken.

München - Harry Kane hat beim FC Bayern München nach seinem Muskelfaserriss das erste Lauftraining absolviert. Der Superstürmer drehte auf dem Trainingsgelände des deutschen Fußball-Rekordmeisters erste Runden, nachdem er sich eine knappe Woche zuvor einen nach Vereinsangaben kleinen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen hatte. Kane hatte sich im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund verletzt und stand dem Team von Chefcoach Vincent Kompany seither nicht zur Verfügung.

Das Bundesliga-Spiel der Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim kommt für Englands Nationalmannschaftskapitän noch zu früh. Auch das folgende Champions-League-Spiel am Dienstag in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk ist aktuell noch kein Thema für ein Comeback.

Kompany geht kein Risiko bei Kane ein

Trainer Vincent Kompany wird bei seinem Stürmerstar kein Risiko eingehen. Kane führt die Bundesliga-Torschützenliste mit 14 Toren an. In Europas Fußball-Königsklasse traf der 31-Jährige bereits fünfmal. Im DFB-Pokal, in dem die Münchner am Dienstag ohne Kane durch das 0:1 gegen Bayer Leverkusen ausgeschieden waren, erzielte der Engländer ein Tor.

Schnelle Pavlovic-Rückkehr

Insgesamt sieht es bei den Bayern personell gut aus. Nach seinem überraschend schnellen Comeback gegen Leverkusen als Einwechselspieler könnte Nationalspieler Aleksandar Pavlovic am Samstag wieder in die Startelf rücken. Am 19. Oktober hatte er sich beim 4:0 im Bundesliga-Topspiel gegen den VfB Stuttgart das Schlüsselbein gebrochen. Er musste operiert werden. Der Nationalspieler ist jetzt wieder eine Option für alle noch anstehenden vier Pflichtspiele 2024.

Gespannt sein darf man, was die Pavlovic-Rückkehr für Goretzka bedeutet. Der 29-Jährige war in der Abwesenheit des Jungstars und des noch verletzten Portugiesen João Palhinha plötzlich wieder im Mittelfeld an der Seite von Joshua Kimmich gefragt. Das könnte sich jetzt wieder ändern.