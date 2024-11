Oslo - Ohne die an einem bösartigen Tumor erkrankte Torhüterin Maria Luisa Grohs haben die Fußballerinnen des FC Bayern München in der Champions League den vierten Sieg im vierten Spiel verpasst. Das Team von Trainer Alexander Straus musste sich in dessen norwegischer Heimat mit einem 1:1 (0:0) bei Vålerenga Oslo zufriedengeben.

Die eingewechselte Jovana Damnjanovic (75. Minute) hatte den deutschen Meister zunächst in Führung gebracht, doch Elise Thorsnes (88.) gelang kurz vor Schluss der nicht unverdiente Ausgleich für den Außenseiter.

Bei den Bayern spielte Ena Mahmutovic für Stammkeeperin Grohs, die ihre Krebsdiagnose am Wochenende bekannt gemacht hatte. Die 20-jährige Mahmutovic, die diese Woche von Bundestrainer Christian Wück ins DFB-Aufgebot berufen wurde, bekam gegen den mutig agierenden norwegischen Titelgewinner mehr zu tun als erwartet. In der 55. Minute lenkte die Torhüterin den Ball mit den Fingerspitzen noch gerade so an den rechten Pfosten, von dort prallte der Ball gegen den linken Pfosten, ehe die Münchnerinnen endgültig klären konnten. Beim Kopfballtor von Thorsnes war Mahmutovic chancenlos.

Trotzdem Tabellenführer

Das Hinspiel hatten die Bayern-Frauen mit 3:0 gewonnen. Die Münchnerinnen führen die Tabelle der Gruppe C dennoch mit zehn Punkten aus vier Spielen an. Zuvor war der derzeitige Tabellendritte der Bundesliga mit einem 5:2 gegen den FC Arsenal und einem 2:0 bei Juventus Turin in die Königsklassen-Saison gestartet. Am 12. Dezember geht es erneut gegen das italienische Spitzenteam aus Turin.