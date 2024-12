Leverkusen - Vier Tage nach dem Pokalcoup beim FC Bayern hat Meister Bayer Leverkusen auch seine Pflichtaufgabe in der Fußball-Bundesliga souverän gelöst. Der von einigen Personalsorgen geplagte Tabellendritte setzte sich gegen Aufsteiger FC St. Pauli mit 2:1 (2:0) durch und festigte seine Platzierung mit nunmehr elf Spielen in Serie ohne Niederlage.

Die Kiezkicker hingegen bleiben eine Woche nach dem ersten Heimsieg in der gefährdeten Zone. Vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena erzielten Florian Wirtz (6. Minute) und Jonathan Tah (21.) die Treffer für die zumindest im ersten Abschnitt sehr dominanten Gastgeber. Morgan Guilavogui (84.) traf für St. Pauli.

Leverkusens Trainer Xabi Alonso machte nach dem Ausfall von vier offensiven Spielern, darunter die Torjäger Patrik Schick und Victor Boniface, aus der Not eine Tugend und setzte auf seinen Siegtorschützen vom Pokalerfolg beim FC Bayern am Dienstag. So kam Nathan Tella als einer von vier neuen Spielern in der Anfangself zu seinem zweiten Startelf-Einsatz in dieser Bundesligasaison und durfte neben Wirtz im Angriff wirbeln.

Perfekter Start für Bayer

Für Furore sorgte aber zunächst einmal mehr der gut aufgelegte Wirtz. Nach nicht einmal sechs Minuten düpierte der 21-Jährige die komplette Dreier-Abwehrkette der Kiezkicker und versetzte dann noch Torhüter Nikola Vasilj mit dem Schuss zum 1:0. Für Wirtz war es bereits der zehnte Pflichtspieltreffer in dieser Spielzeit.

Alonso hatte sein Team vor dem oft schwierig zu bespielenden Aufsteiger gewarnt und verlangte von seinem Team Kreativität und Effizienz. Die zeigte Abwehrchef Tah, als er nach einem Eckball die zweite Torchance zum 2:0 per Kopf nutzte.

Damit wurden die Gäste, die am vergangenen Wochenende beim 3:1-Sieg im Aufsteigerduell mit Holstein Kiel zum ersten Heimsieg kamen, kalt erwischt. Trainer Alexander Blessin setzte auf die zuletzt siegreiche Elf, musste aber auch auf neun Spieler, die derzeit nicht einsatzfähig sind, verzichten.

St. Pauli versteckt sich nicht

Dennoch blieben die Gäste ihre Linie treu und suchten, wann immer sich die Chance bot, mit schnellen Aktionen über die Flügel den Zug zum Tor. Ein Distanzschuss von Oladapo Afolayan landete in den Armen von Lukas Hradecky, der wieder im Bayer-Tor stand.

Weil die Gastgeber nach der frühen Führung das Tempo aus der Partie nahmen, kam St. Pauli etwas besser ins Spiel, kam aber nur noch durch den Schuss aus spitzem Winkel von Guilavogui zum Anschlusstreffer. Drei Tage vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand (Dienstag, 21.00 Uhr/DAZN) ließ sich Bayer den Sieg nicht mehr nehmen.