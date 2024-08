Bei ihrem letzten Auftritt in ihrer Heimatstadt läuft es für Laura Ludwig nicht. Mit Louisa Lippmann verliert sie beide Spiele. Die Silbermedaillen-Gewinner Ehlers/Wickler müssen ein Match absagen.

Beach-Volleyball: Niederlagen für Ludwig/Lippmann in Hamburg

Elite16-Turnier am Rothenbaum

Laura Ludwig spielt zum letzten Mal am Hamburger Rothenbaum.

Hamburg - Beach-Volleyballerin Laura Ludwig ist mit zwei Niederlagen in ihr internationales Abschiedsturnier gestartet. An der Seite ihrer Partnerin Louisa Lippmann verlor die 38-Jährige beim Elite16-Turnier am Hamburger Rothenbaum zunächst 1:2 (25:23, 17:21, 13:15) gegen die Schweizerinnen Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder.

Im Anschluss unterlagen die Deutschen auch den Brasilianerinnen Agatha/Rebecca 0:2 (19:21, 20:22). Ludwig/Lippmann müssen nun am Freitag ihr letztes Gruppenspiel gegen die bislang ungeschlagenen Monika Paulikiene und Aine Raupelyte aus Litauen gewinnen, um noch eine kleine Chance auf das Erreichen der Zwischenrunde zu haben.

Schockmoment und Pause für Ehlers/Wickler

Die olympischen Silbermedaillen-Gewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler hatten in ihrem Auftaktmatch einen Schockmoment zu überwinden. Der 2,11 Meter große Blockspezialist Ehlers verletzte sich gegen die Schweizer Quentin Métral/Jonathan Jordan im zweiten Satz bei einer Abwehraktion am linken Knöchel. Während einer medizinischen Auszeit wurde eine Bandage angelegt.

Zwar verloren die Deutschen den zweiten Durchgang, doch am Ende setzten sie sich mit 2:1 (21:17, 21:23, 15:9) durch. Auf die zweite Begegnung gegen die Australier Mark Nicolaidis und Izac Carracher wurde verzichtet, um Nils Ehlers für das entscheidende Match am Freitag gegen Nicolas und Tomas Capogrosso aus Argentinien zu schonen.

Zwei klare Siege für Svenja Müller und Cinja Tillmann

Die Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann gewannen glatt in zwei Sätzen 21:17 und 21:13 gegen Niina Ahtiainen und Taru Lahti-Liukkonen aus Finnland. Auch das Paar Maria Gonzalez/Allanis Navas (Puerto Rico) war beim 21:13 und 21:8 keine hohe Hürde.

Nur einmal war das zweite deutsche Männer-Duo Paul Henning und Maximilian Just im Einsatz. Gegen die Niederländer Steven van de Velde/Matthew Immers gab es eine 15:21, 15:21-Niederlage.