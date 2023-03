Colditz - Nach einer Razzia in mehreren Gebäuden in Colditz am Dienstag haben Beamte am Mittwoch mit dem Ausheben einer Marihuana-Plantage in dem Ort begonnen. Das bestätigte ein Sprecher des Dresdner Zollfahndungsamts auf Nachfrage der dpa. Zuvor hatten der MDR und die „Leipziger Volkszeitung“ über den Fund berichtet.

Die Razzia mit 225 Beamten hatte am Dienstagmorgen begonnen. Demnach ging es um den Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Laut dem Sprecher entdeckten die Einsatzkräfte auch Crystal. Drei Männer seien vorläufig festgenommen worden. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Chemnitz geführt. Am Mittwochnachmittag soll eine offizielle Mitteilung folgen.